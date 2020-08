Summer of Play – Erhaltet Preise durch Trophäen

Der Sommer ist noch voll im Gange und Sony startet nun ihren Summer of Play. So erhaltet ihr Belohnungen durch eure Trophäen.

Summer of Play startet erste Etappe!

Endlich könnt ihr mit euren erspielten Trophäen etwas anfangen, denn Sony belohnt euch nun für diese. Ihr müsst euch dafür nur auf der Webseite für die Challenge anmelden und los geht es. Zur Zeit müsst ihr euch jedoch gedulden, denn die Seite scheint derzeit überlastet zu sein. In mehreren Etappen müsst ihr Trophäen erspielen und erhaltet dafür Preise wie exklusive dynamische Designs und Wallpaper für eure PlayStation 4. Wie so ein Design aussieht, seht ihr im verlinkten Video, am Ende des Beitrages.

Die erste Challenge trägt den Namen “PS4 Originals Challenge” und bringt euch zurück zu den Anfängen der PS4. Erspielt Trophäen in Titeln wie Horizon Zero Dawn, The Last of Us oder auch neueren Titeln wie Ghost of Tsushima oder Iron Man VR. Besitzer einer PlayStation 4 werden wohl schon einige dieser Titel gespielt haben. Falls nicht, habt ihr eine Menge zu tun. Was die nächste Challenge sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die erste Challenge geht vom 17. August 2020 bis 30. August 2020, also könnte die Zweite direkt darauf folgen. Nutzt die Zeit gut, um so viele Trophäen wie möglich freizuschalten!

Quelle: PlayStation