Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 34.2020

Deutschland schwitzt! Wie jede Woche haben wir in unserer Releasevorschau jedoch trotzdem ein paar Spiele herausgekramt, die man sich mal anschauen kann, auch wenn vielleicht nicht die beste Zeit ist, drinnen zu hocken und zu zocken.

Das sind die Sommerloch-Füller in unserer Releasevorschau

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition (Xbox One, Playstation 4) – 18. August

Das auf dem beliebten Pen & Paper-Rollenspiel basierende Pathfinder findet in Form eines isometrischen Echtzeit-Rollenspiels seinen Weg auf die Konsolen.

Mortal Shell (PC, Playstation 4, Xbox One) – 18. August

Die Soulslike-Familie bekommt mit Mortal Shell Zuwachs. Fans des Genres wissen, was hier auf sie zukommt: Eine düstere Fantasywelt, rabiater Schwertkampf und eine Menge Tode.

Microsoft Flight Simulator (PC, Xbox One) – 18. August

Es geht mal wieder in das Cockpit eines Flugzeuges zurück, denn der Microsoft Flight Simulator ist wieder da. Bringt eure Passagiere mit den unterschiedlichsten Flugmaschinen von A nach B.

Helheim Hassle (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 18. August

Dem Einen oder Anderen wird noch das absolut wahnwitzige Indiespiel Manual Samuel etwas sagen, in dem ihr einen dem Tode nahe Mann komplett manuell steuern musstet. Die Macher Perfectly Paranormal setzen mit Helheim Hassle nun ein drauf und bringen ein weiteres urkomisches Spiel mit aberwitzigen Gameplayelementen heraus.

Legends of Ethernal (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 18. August

Mit Legends of Ethernal kommt ein simples 2D-Action-Adventure mit einer Mischung aus Puzzles, Platforming und Kämpfe gegen Monster. Das Ganze ist in einem extrem simplen, doch charmanten Look gehalten.

Peaky Blinders: Mastermind (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 20. August

Fans der BBC- und Netflix-Serie Peaky Blinders bekommen Spielefutter zu ihrer Lieblingsserie. Die Versoftung spielt noch vor Staffel 1 und lässt euch in die Rollen der Charaktere schlüpfen, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Geboten wird ein kniffliges Puzzle-Adventure.

Battletoads (PC, Xbox One) – 20. August

Die abgefahrenen Kröten sind zurück. Der Retro-Klassiker hat ein neues Gewand bekommen und bietet gute, alte Jump’n’Run- und Beat’em’Up-Kost.

Samurai Jack: Battle Through Time (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 21. August

Fans der Cartoon-Serie Samurai Jack dürfen sich freuen. Nachdem die Serie 2004 endete, folgte 2017 noch eine zusätzliche Staffel und nun bekommen Fans mit Battle Through Time auch noch eine Versoftung. Hier schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Samurai und tretet gegen allerlei Charaktere aus der Serie an.

Unbinary (PC, Playstation 4, Oculus Quest) – 21. August

Auch VR-Fans werden in dieser Woche versorgt. Unbinary ist handgezeichnet und liefert euch allerlei Rätsel und Expemirmente in einer mechanischen Umgebung.

PGA Tour 2K21 (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch, Stadia) – 21. August

In der Abteilung Sport gibt es diese Woche Golf, denn 2K liefert mit PGA Tour 2K21 den nächsten Ableger der Golfsimulation ab.

Und, zockt ihr diese Woche einen oder mehrere dieser Titel aus unserer Releasevorschau? Lasst es uns gerne wissen.