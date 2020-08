Marvel’s Avengers – Spider-Man offenbar ab März verfügbar

Ein neuer Leak zu Marvel’s Avengers lässt auf einen konkreten Veröffentlichungszeitraum für Spider-Man schließen.

Spider-Man ab 2021 in Marvel’s Avengers

Dass Spider-Man die Riege der spielbaren Superhelden in Crystal Dynamics neustem Porjekt Marvel’s Avengers erweitern wird, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Ebenso hat Publisher Square Enix bereits die Tatsache durchsickern lassen, dass die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft lediglich auf Sony eigenen Konsolen verfügbar sein wird. Alle anderen Plattformen gehen dagegen zunächst leer aus.

Ein neuer Leak verrät nun offenbar auch den finalen Releasezeitraum für Spider-Mans Eintritt in die Superheldengruppierung. Im Rahmen einer Pre-Order Aktion hat ein lokaler Händler aus England nämlich den März 2021 als Termin genannt. Eine offizielle Bestätigung von Seiten Square Enix steht via dato allerdings noch aus. Somit sind die Gerüchte in erster Linie einmal mit Vorsicht zu genießen.

Crystal Dynamics gab in einer früheren Stellungnahme bereits bekannt, dass Spider-Man als Charakter keinen allzu großen Einfluss auf die Kampgane und Story haben wird. Somit werden PC- und Xbox-Spieler zumindest inhaltlich ein vollumfängliches Abenteuer erleben können, wenngleich sie spielerisch natürlich eingeschränkter sind.

Marvel’s Avengers erscheint am 04. September für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Marvel's Avengers (PC) Marvel's Avengers bietet eine einzigartige Version der berühmten Superhelden, einschließlich Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor

Schalte mächtige Fähigkeiten und neue Ausrüstung frei, und erstelle damit deine bevorzugte Version der mächtigsten Helden der Erde

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

