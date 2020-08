Horizon Zero Dawn – Patch 1.01 auf dem PC veröffentlicht

Sonys Action-Adventure-Bombast Horizon Zero Dawn hat es in der vergangenen Woche endlich auf den PC geschafft. Leider lief der Launch bekanntlich nicht komplett ohne Schwierigkeiten ab und wurde von einigen gravierenderen Performance-Problemen begleitet. Nun lieferte man der Portierung des Open-World-Abenteuers einen ersten Patch.

Patch behebt erste Fehler in Horizon Zero Dawn

Zum PC-Release vor gut einer Woche machte Guerrilla Games Abenteuer vor allem durch seinen technischen Probleme und die schwankende Performance auf sich Aufmerksam. Kurz nach dem Aufschrei der Spielerschaft, reagierte Sony samt Entwicklerstudio kurzerhand und bat die Spieler um ihre Mithilfe. Wer mit Performance-Problemen zu kämpfen hatte, bekam die Möglichkeit diese direkt beim Entwickler zu melden, die wiederum an einem Update werkelten. Unter anderem wurde das Open-World-Epos zuletzt wegen diverser Abstürze beim Starten des Titels sowie störenden Lags kritisiert. Teile dieser Problematik wird Patch 1.01 nun beheben. Besitzer der PC-Portierung steht das Update ab sofort zur Verfügung. Die vollständigen Patchnotes findet ihr unterhalb diesen Beitrages.

Horizon Zero Dawn wurde ursprünglich am 28. Februar 2017 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Seit dem 7. August 2020 ist das Action-Rollenspiel ebenfalls auf Windows-Rechnern spielbar.

Patchnotes 1.01

Crash/Hang Fixes

Fixed an issue where the game would crash if the SteamUI didn’t initialize properly on startup.

Functionality Issue Fixes

Fixed an issue where Concentration and other slowdown mechanics wouldn’t work for everyone.

Fixed an issue where Windows/Steam profile names containing special characters would prevent some players from saving the game. We are still investigating other saved game issues as well.

Fixed an issue where Windows/Steam profile names containing special characters would prevent some players from saving screenshots in Photo Mode.

Other Fixes

Added improved diagnostic data collection when submitting a crash report.

Fixed several backend issues.

Fixed a video corruption issue for specific hardware. We’re continuing to look at other hardware configurations as well.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition - PlayStation Hits - [PlayStation 4] Horizon Zero Dawn Complete Edition enthält das Hauptspiel inklusive sämtlicher Inhalte der Digital Deluxe Edition sowie die Erweiterung "The Frozen Wilds"

Optimiert für PlayStation 4 Pro

Zusatzinhalte wie diverse Outfits, digitales Artbook und PS4-Design

Quelle: PlayFront