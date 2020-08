Yakuza Empire – Neues Strategiespiel für PC geplant

RockGame und PlayWay werkeln zurzeit an einem neuen Strategie/Management Spiel für PC. In Yakuza Empire übernehmt ihr die Kontrolle über die japanische Mafia.

Yakuza Empire dreht sich um Rache

In Yakuza Empire übernehmt ihr die Kontrolle eines Yakuza-Clans in den 90ern und seid auf Rache aus. Nachdem euer Vorgänger kaltblütig ermordet wurde, übernehmt ihr die Rolle des neuen Anführers. Eure erste Amtshandlung: Die Ehre wieder herstellen. Doch bevor es so weit ist, müsst ihr euer Imperium erst einmal stärken. Ihr müsst Handlanger rekrutieren und ausbilden und das Hauptquartier modernisieren und ausbauen.

Die Kämpfe finden in rundenbasierten Taktik-Gefechten statt und werden ähnlich wie in Fallout Shelter aus der seitlichen Perspektive dargestellt. Aber das Leben eines Mob-Bosses besteht nicht nur aus Arbeit und Gewalt. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag könnt ihr euch auch etwas Entspannung gönnen.

Der genaue Release-Termin von Yakuza Empire steht bisher noch nicht fest. Der Trailer sieht allerdings bereits vielversprechend aus. Das 90er Tokio erstrahlt in einem stylischen Neonlicht und wirkt wie ein passender Spielplatz für einen Bandenkrieg.

Quelle: RockGame via YouTube