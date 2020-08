AFK Arena – Ezio bekommt Gastauftritt

Lilith Games und Ubisoft haben sich zusammengeschlossen und geben Ezio, aus Assasins Creed, einen Gastauftritt in AFK Arena.

Der wohl beliebteste Assasins Creed Charakter Ezio auditore da firenze, der in Assasins Creed II sein Debüt feierte, kommt nun auf euer Smartphone. Ab heute ist er in dem mobile Fantasy RPG AFK Arena, gratis als spielbarer Charakter enthalten. Herunterladen könnt ihr euch das Spiel kostenlos, für iOS als auch Android. Die nächsten sieben Tage habt ihr Zeit, Ezio eurem Team hinzuzufügen.

Das Spielt feierte im Juni sein einjähriges Bestehen und hat über 40 Millionen Downloads zu verzeichnen. Ein Live Action Trailer, den ich euch unten verlinkt habe, stimmt euch auf den neuen Helden ein. Falls ihr nun auf den Geschmack gekommen seid, sind hier die Links für den iOS bzw. Android Download. Noch mehr News aus der Gaming-Welt, findet ihr hier. Wie steht ihr zu mobile Games? Zockt ihr gerne am Smartphone oder bleibt ihr lieber am PC bzw. der Konsole?

“We’re excited to see AFK Arena’s core audience continuing to explode across the globe and we’re thrilled to add Ezio from Assassin’s Creed to our hero line up from today,” sagte Xiao Dong, Produzenzt von AFK Arena, Lilith Games.