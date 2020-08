Gamescom 2020 – Stellt Politikern eure Fragen

Auch wenn die Gamescom 2020 digital stattfinden wird, möchte man nicht auf ihre Highlights verzichten. So findet auch das jährliche Debatt(l)e Royale statt, bei dem ihr Politikern eure Fragen stellen könnt.

Digitale Bildung steht im Mittelpunkt!

Dieses Jahr stellen sich wieder Spitzenpolitiker/-innen euren Fragen, auf dem gamescom congress 2020. Die diesjährige Diskussionsrunde besteht aus Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen). Als Hauptthema steht die digitale Bildung und das Miteinander im Netz. Beides sind Themen, die besonders in dieser Zeit wichtig sind und gehört werden sollten.

Auch dieses Jahr wird Peter Smits (Pietsmiet), die Moderation übernehmen, zusammen mit E-Sport-Moderatorin Phylicia Whitney (Flitzi). Anders als im letzten Jahr, können nun auch Live Fragen eingebracht werden, durch den Live-Chat. Die Streamerin Tinkerleo wird an der Community-Bar, ein Auge auf den Chat haben und Fragen bzw. Reaktion, in die Debatte mit einbringen. Die Debatt(l) Royale findet am 28. August 2020 von 18-19 Uhr, auf der gamescom now statt. Gestreamt wird das ganze auf dem Pietsmiet und Tinkerleo Twitch-Kanal, sowie auf der Website des gamescom-congress. Wer sich an dem geschehen beteiligen möchte, kann mit den Hashtags #gcc20, #DebattleRoyale uznd #gamescom2020, seinen Senf dazugeben. Mehr zur Gamescom 2020 erfahrt ihr hier.

Quelle: Gamescom via Pressemeldung