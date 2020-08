Demons Ate My Neighbors – Spiritueller Nachfolger eines Retro-Klassikers angekündigt

Das kleine Indie-Studio Tuned-Out Games hat ihr Projekt namens Demons Ate My Neighbors angekündigt. Dabei handelt es sich um einen spirituellen Nachfolger zu Zombies Ate My Neighbors. Das war in den 90ern ein zwar kein großer Hit für die SEGA Dreamcast und das Super Nintendo, erfreute sich dennoch ein wenig Beliebtheit aufgrund seines Stils und Humors.

Demons Ate My Neighbors wird per Kickstarter finanziert

In Zombies Ate My Neighbors hat man Zeke und Julie dabei geholfen, die Nachbarn vor einem Ansturm von Zombies und anderen Kreaturen zu retten. Dabei hatte man ein Arsenal von vielen lustigen Waffen zur Verfügung. Tuned-Out Games versucht nun, mit ihrem eigenen Spiel in diese Fußstapfen zu treten und ersetzt dabei die Zombies durch Dämonen.

Die neuen Protagonisten heißen April und Joey und kämpfen wie im spirituellen Vorgänger mit ungewöhnlichen Waffen wie Wasserpistolen gegen eine übernatürliche Bedrohung. Dabei verspricht man einen Mix aus Zombies Ate My Neighbors, Binding of Isaac und ToeJam & Earl. Entstehen soll dabei ein Action-Roguelike, welches auch den Fokus auf Koop-Gameplay setzen will.

Das ganze Projekt wird über Kickstarter finanziert. Die Kampagne dafür beginnt am ersten September. Als Releasetermin wird der Herbst 2021 angepeilt. Erscheinen wird Demons Ate My Neighbors für den PC und die Switch.

Quelle: tunedoutgames