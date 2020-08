Epic Games Store – Remnant: From the Ashes derzeit kostenlos

Wie in jeder Woche verteilt Fortnite-Entwickler Epic Games natürlich auch in den laufenden sieben Tagen im hauseigenen Store kostenfreie Spieletitel an alle Account-Inhaber. Aktuell stehen euch hierbei zwei interessante Geheimtipps kostenlos zur Verfügung.

Geschicklichkeitsspiel und Koop-Shooter im Epic Games Store gratis

Im Rahmen der bekannten Promotion-Aktion verschenkt der amerikanische Spieleentwickler seit geraumer Zeit im wöchentlichen Rhythmus Spieletitel an die Nutzerschaft des eigenen Stores. Ab sofort könnt ihr euch die nächsten Tage zwei interessante Spieleperlen sichern. Unter anderem mit dabei die Geschicklichkeitsreihe The Alto Collection. Hier verschlägt es euch in die Haut von Alto samt seiner Freunde, die auf handgemachten Level vor echte Herausforderungen gestellt werden. Das Bundle beinhaltet die beiden Titel Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey mit über 120 Level, 7 spielbaren Charakteren und zahlreichen Upgrade-Möglichkeiten. Neben dem Indie-Titel steht euch ebenfalls noch der Koop-Shooter Remnant: From the Ashes kostenfrei zum Download bereit. Das actionreiche Abenteuer erschien ursprünglich im August des letzten Jahres und stammt aus dem Hause der Darksiders-Entwickler, die euch fordernde Gefechte gegen eine Vielzahl an Gegnergruppen bieten. Alleine oder mit bis zu zwei freunden könnt ihr aus der Third-Person-Perspektive die postapokalyptische Welt erkunden.

Beide Spiele stehen euch noch bis zum 20. August um 16:59 Uhr vollkommen kostenfrei zum Download bereit. Wer das Angebot nutzen will, benötigt lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser kann jederzeit ebenfalls kostenfrei angelegt werden. In der kommenden Woche dürfen sich PC-Spieler ebenfalls wieder über zwei Spiele freuen. So stehen euch ab dem 20. August de Indie-Action-Titel Enter the Gungeon sowie das Rogue-Like-Projekt God’s Trigger.

