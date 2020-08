Marvel’s Avengers – Das sind die Systemanforderungen

Der Release von Marvel’s Avengers liegt in nicht allzu weiter Ferne und auch die Beta-Phasen rücken immer näher. Während Konsoleros die sich weniger Sorgen um die Spielbarkeit machen müssen, dürfte so mancher PC-Gamer gespannt auf die Systemvoraussetzungen blicken. Diese hat Square Enix nämlich nun bekannt gegeben.

Die Systemvoraussetzungen für Marvel’s Avengers fallen gemäßigt aus

Für das Superhelden-Abenteuer braucht man allerdings keinen allzu hoch motorisierten Rechner. Selbst mit einer Nvidia GTX 950 bekommt ihr das Spiel noch zum Laufen. Fans von Windows 7 gucken jedoch in die Röhre, lediglich Windows 10 wird unterstützt. Einzig der erforderliche Festplattenspeicher verlangt einiges ab. Mindestens 75 GB müssen freigeräumt werden, im Idealfall sind es sogar bis zu 110 GB. Ab morgen, dem 14. August, beginnt zudem die Betaphase für Vorbesteller. Die Open Beta hingegen läuft vom 21.- 23. August. Sofern es keine Verschiebungen gibt, erscheint das Action-Spiel am 8. September für PS4, Xbox One und PC. Im Folgenden seht ihr die komplette Übersicht der Systemanforderungen:

Minimale Systemanforderungen

Windows 10 64-bit

Intel Core i3-4160 oder ähnlicher AMD-Prozessor

8 GByte RAM

Nvidia GTX 950 / AMD 270 (mindestens 2 GByte Videospeicher)

DirectX 12

75 GByte freier Festplattenplatz

Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10 64-bit

Intel Core i7 4770K, 3,4 GHz oderr AMD Ryzen 51600 mit 3,2 GHz

16 GByte RAM

Nvidia GTX 1060 6GB oder AMD Radeon RX 480, 8GB.

DirectX 12

110 GByte freier Festplattenplatz

