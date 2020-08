Ghost of Tsushima – Upgrade zur Digital Deluxe Editio möglich

Mit Ghost of Tsushima macht aktuell der letzte große PlayStation 4-Hit von sich Reden und überzeugt gleichsam Fans sowie Fachpresse. Für Käufer der herkömmliche Fassung des Open-World-Giganten hat Entwickler Sucker Punch nun sehr gute Neuigkeiten.

Standardversion von Ghost of Tsushima kann erweitert werden

Wer sich die Standardversion des Action-Adventures im feudalen Japan bereits gesichert hat, darf ab sofort seine herkömmliche Fassung um einige digitale Inhalte erweitern. So gab Sony unlängst in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Entwicklerstudio Sucker Punch bekannt, dass ihr sowohl die Retailfassung als auch die digital erworbene Version des Spiels um die Inhalte der Digital Deluxe Edition aufstocken könnt. Die Option steht euch derzeit bereits im PlayStation Store gegen einen Aufpreis von 10,99 Euro zur Verfügung. Die Inhalte können nach dem Kauf im Verlauf der Story freigeschaltet werden. Sony warnt im PSN bereits davor, dass einige Inhalte von Spielern, die den Titel bereits zu einem gewissen Punkt gespielt haben, nicht mehr genutzt werden können. Davon betroffen ist beispielsweise das Digital-Deluxe-Pferd, welches recht zu Beginn des Open-World-Titels ausgewählt werden muss. Wer dennoch darauf zurückgreifen will, dem wird empfohlen ein gänzlich neues Spiel zu starten.

Die Digital Deluxe Edition beinhaltet folgenden, zusätzlichen Content:

1 weiterer Technikpunkt

der Talisman der Gunst Hachimans

das “Held von Tsushima”-Skin-Set: Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Kit, Pferd, Sattel

ein digitales Mini-Artbook von Dark Horse

vollständiger Kommentar des Directors

das Design “Ghost of Tsushima – Samurai

Ghost of Tsushima erschien bereits am 17. Juli 2020 exklusiv für PlayStation 4. Unsere Meinung zum Samurai-Spektakel könnt ihr in unserer Review nachlesen. Zum Upgrade im PlayStation Store gelangt ihr über folgenden Link.

