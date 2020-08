Rainbow Six: Siege – Sam Fisher wird neuer Operator

Rainbow Six: Siege feiert einen großen Siegeszug und erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. Ubisoft füttert das Spiel immer wieder mit neuem Content. Nun gesellt sich ein Promi der Videospiel-Branche hinzu. Sam Fisher, bekannt aus Splinter Cell, wird nun auch spielbar sein.

Sam Fisher bekommt Gastauftritt in Rainbow Six: Siege

Die beliebte Videospiel-Figur feierte zuletzt einige Auftritte in diversen Spielen. So findet sich Fisher unter anderem bereits in Ghost Recon: Breakpoint und Wildlands, sowie im Mobile Game Elite Squad. Nun wird er auch ein spielbarer Charakter in dem taktischen VS-Shooter. Mit der Ankündigung der dritten Season für 2020 wurde dieser nämlich als neuer Operator vorgestellt. Einen umfassenden Reveal soll es am 16. August innerhalb eines Streams auf Twitch geben. Dieser findet um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Obwohl der beliebte Shooter schon viele Jahre auf dem Markt ist und sogar ein Nachfolger angekündigt wurde, füttert Ubisoft das Spiel weiter mit Inhalten. Welche konkreten Inhalte noch in der dritten Season stecken gab der Publisher noch nicht bekannt. All das enthüllen die Franzosen in dem Live-Stream. Hier findet ihr unseren Test zum Shooter.

Derweil warten Fans der Splinter-Cell-Reihe weiter vergeblich auf einen neuen Ableger. Mit Blacklist erschien vor knapp 7 Jahren der letzte Teil. Dieser kam noch für die Playstation 3 und die Xbox 360. Mit etwas Glück könnten die Kameo-Auftritte auch ein Hinweis auf ein neues Spiel des schleichenden Agenten sein. Daher dürfte die nächste Ubisoft Forward im September einen Ausblick darauf geben, wie es mit der Serie weitergeht.

Quelle: Ubisoft via Youtube