Warframe – TennoCon 2020 Stream brach letzten Rekord

Der TennoCon 2020 Livestream brach für Warframe und dessen Entwickler Digital Extremes die Rekorde des letzen Jahres. Das Heart of Deimos Update ist zudem nicht mehr fern.

Warframe bricht letztjährigen Rekord

In den vergangenen Jahren konnten Digital Extremes während der TennoCon, immer wieder ihre Nutzerzahlen deutlich aufstocken. In diesem Jahr war der Entwickler jedoch gezwungen, den Event in einem rein digitalen Rahmen abzuhalten.

Der diesjährige Event hatte dennoch einiges zu bieten. Neben zukünftigen Frames die uns erwarten, gab es auch das neue Update zu sehen. Heart of Deimos ist der Titel des Updates und es soll schon in zwei Wochen erscheinen.

Für alle die den Stream verpasst haben, gibt es bei uns natürlich Zusammenfassungen für den Art Panel Stream und auch den TennoLive Event in dem Heart of Deimos vorgestellt wurde.

Der Stream konnte dabei 154,246 gleichzeitige Nutzer im Spiel auf Steam verzeichnen. Nicht zuletzt weil Spieler Ingame einen ersten Blick auf einige der neuen Kreationen werfen durften. Weltweit schauten zudem 469,868 Menschen dem Stream via Twitch und Steam zu.

Ab dem 25. August werden Tenno auf allen Plattformen gleichzeitig das neue Heart of Deimos Update erhalten. Darin enthalten ist natürlich auch der neue “Broken Warframe” Xaku, das Helminth Grysalis System und die neuen Necramechs.

Angebot PlayStation 4 Pro - Konsole (1 TB, schwarz, Pro, Modell: CUH-7216B) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

4K-Gaming: Spiel die neuesten Spiele in gestochen scharfem 4K. Hauttöne wirken wärmer, Materialien erhalten eine realistische Struktur und Umgebungen erwachen wie nie zuvor zum Leben.

Spektakuläre Grafik: Mit PS4 Pro werden Gesichtszüge realistisch dargestellt, sodass die Personen zum Leben erwachen. Kurven sind weicher und Kanten schärfer, wodurch visuelle Elemente wie Haare, Wasser und Gras ebenfalls lebendig wirken.

HDR-Technologie: Mit einem HDR-Fernseher erlebst du bei kompatiblen PS4-Spielen ein unglaubliches Farbspektrum, das noch mehr dem entspricht, was das menschliche Auge in der realen Welt sieht. So entstehen beeindruckend lebendige Bilder und realistische Details.

Atemberaubende Umgebungen: PS4 Pro ermöglicht eine noch genauere Darstellung von strukturellen Details wie Schmutz oder Rost in Nahaufnahmen, während dunkle, klare Schattierungen in großer Entfernung Spielen auf PS4 Pro eine unglaubliche Tiefenwirkung verleihen.

Quelle: Digital Extremes