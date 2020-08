The Last of Us: Part II – Hinweise auf den neuen Modus Grounded aufgetaucht

Mit der Story zu The Last of Us: Part II polarisierte und spaltete Sony in diesem Jahr bereits die eingefleischte Fangemeinde auf der PlayStation 4. Zumindest über die Verkaufszahlen dürfte sich der japanische Konzern zunächst nicht beschweren. Kein Wunder also, dass Entwickler Naughty Dog das Action-Adventure auch in zukünftig mit neuen Inhalten unterstützen wird – auch wenn dabei die Storyline nicht erweitert werden soll. Nun sind erste Hinwiese auf einen neuen Modus für die Rache-Jagd von Ellie aufgetaucht.

Grounded-Modus hält Einzug bei The Last of Us: Part II

Innerhalb der Trophäen-Liste vom Spiel selbst tauchten nun tatsächlich erste Hinweise auf neue Inhalte zum Survival-Hit auf. Insgesamt sind hier zwei weitere Trophäen zu finden, die auf einen neuen Modus schließen lassen. Dieser trägt demnach den Namen Grounded und liefert Spielern eine vollkommen neue Herausforderung. Nach den Trophäen zu schließen sorgt dieser dafür, das Gegner ab sofort noch tödlicher sind sowie die Ressourcen innerhalb der Spielwelt noch seltener auftauchen.

Die Trophäe “Heb zwei Gräber aus” verlangt dabei von Spielern den Titel im Grounded-Modus abzuschließen, während “Du kannst das nicht stoppen” erst ergattert werden kann, wenn der Spieler innehab des Spiels kein einziges mal den virtuellen Tod gestorben ist.

Einen konkreten Termin zum neuen Modus gibt es bislang noch nicht. Lange sollten die Spieler allerdings nicht mehr auf die Veröffentlichung warten müssen.

Quelle: PlayFront