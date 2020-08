The Elder Scrolls Online – Erste Details zum DLC Stonethorn

Bethesda gewährt in diesem Tagen einen ersten Blick auf die kommende TESO-Erweiterung Stonethorn.

Neue Rüstungssets, Verliese und mehr

Im Rahmen der QuakeCon at HomeQuakeCon at Home hat Publisher Bethesda unlängst erste Eindrücke zur nächsten Erweiterung für The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Der DLC Stonethorn umfasst dabei zwei neue Verliese, die mit zahlreichen Vampiren und Monstern aufwarten. Neue Questreihen, Gegenstandssets und Collectibles sind dabei ebenso mit an Bord. Inhaltlich wird der DLC an der Geschichte von Greymoor anknüpfen und euch in das Labor des Alchemisten Arkasis im Steingarten führen.

“Aus den bewehrten Hallen von Kastell Dorn erhebt sich eine Vampirarmee, die von der Herrin der Burg, der mächtigen Fürstin Dorn, angeführt wird. Bevor diese Schreckensschar auf das westliche Himmelsrand zumarschieren kann, müsst ihr die Festung angreifen, euch durch diese monströse Legion kämpfen und der Invasion ein Ende setzen!Welche schrecklichen Machenschaften hat der irre Alchemist aus seinem Geheimlaboratorium heraus ausgeheckt? Die finsteren Kreationen aus dem Steingarten, der sich tief in den Höhlen von Schwarzweite befindet, gleichen nichts, was ihr je gesehen habt. Ihr und eure Gruppe müsst euch dem bösen Genie und seinen entsetzlichen Experimenten stellen, damit nicht noch mehr neue Monster aus den Tiefen emporsteigen!”

Parallel zum Release der Erweiterung erscheint auch gleich das kostenfreie Update 27 für das MMO. Dieses bringt diverse Performance-Optimierungen, Fixes im Bereich Balancing und einige neue Fetaures mit sich.

Quelle: Bethesda