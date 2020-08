SEGA – Weitere Portierungen für PC und Konsolen geplant

Publisher SEGA will nach dem überraschenden Erfolg von Persona 4: Golden auf dem PC weitere Portierungen veröffentlichen.

Persona 5 auf dem PC?

Nachdem Persona 4: Golden auf dem PC bereits nach kürzester Zeit über 500.000 Verkäufenach kürzester Zeit über 500.000 Verkäufe verzeichnen konnte und so rasch zum Verkaufserfolg aufstieg, plant SEGA offenbar weitere Portierungen bestehender Spiele auf neuen Plattformen. Dies ließ nun zumindest die Unternehmensführung auf einer aktuellen Investorenkonferenz durchblicken. Demzufolge sollen noch mehr bekannte Spiele für den PC aufbereitet und wiederveroffentlicht werden. Auch andere, bisher nicht bedachte Systeme sollen hier mit einbezogen werden.

Und SEGA geht noch einen Schritt weiter: PC-Portierungen sollen zukünftig schon bei Erstveröffentlichung in Betracht gezogen werden. Dass Spieler in Zukunft also nicht mehr Jahre auf eine Umsetzung für ihren Rechner waren müssen, wäre zumindest sehr begrüßenswert.

“Wir haben Persona 4: Golden, ein Titel, der zuvor auf der PlayStation Vita verkauft wurde, neu gemastert und in diesem Geschäftsjahr bei Steam zum Verkauf gestellt. Aufgrund des großen Zuspruchs der Kritiker und des niedrigen Verkaufspreises des Spiels waren die Verkäufe viel stärker als erwartet. Wir werden uns weiterhin aktiv für die Portierung bereits veröffentlichter Titel auf Steam und neue Plattformen bemühen. Wir verhandeln auch mit den Plattformbetreibern für neue Spiele in der Zukunft und wir überlegen, wie wir die einzelnen Titel zu günstigen Bedingungen verkaufen können. Dazu gehören auch Maßnahmen wie die Vorbereitung von PC-Versionen dieser Titel von Anfang an in Hinblick auf plattformübergreifende Veröffentlichungen.”

Aktuell plant das japanische Unternehmen zudem die Wiederveröffentlichung von Klassikern wie Catherine: Full Body und Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster für Nintendo Switch und PlayStation 4. Gerüchteweise wird auch eine PC-Umsetzung des Rollenspiel-Hits Persona 5 hoch gehandelt.

Quelle: SEGA