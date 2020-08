Marvel’s Avengers – Die Gerüchte um Spider-Man sind wahr

Bereits vor einigen Tagen kam das Gerücht auf, dass in Marvel’s Avengers, Spider-Man exklusiver Charakter verfügbar sein wird. Ein neuer Trailer gibt uns nun endlich die Gewissheit und zeigt weitere exklusive Vorteile.

PlayStation-Spieler erhalten exklusive Boni in Marvel’s Avengers!

Der gestern erschienene Trailer, zeigt die exklusiven Vorteile, für Besitzer der PlayStation Version. Dabei hat sich das Gerücht bewahrheitet, dass Spider-Man exklusiv für die PlayStation erscheinen wird. Dieser Fakt könnte eine Menge Fans verärgern, da Spider-Man einer der beliebtesten Charaktere im Franchise ist. Jedoch wird sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, erst 2021 dem Team anschließen. Bereits im Beitrag von Jennifer, wurde das Thema behandelt.

Neben der Spidey-Ankündigung, gibt es noch einen exklusiven Early Access Beta-Zugang für Vorbesteller. Die Beta hat für PlayStation Kunden bereits gestern angefangen und das siebten Tage früher, als auf den anderen Plattformen. Zudem finden monatliche Community Challenges statt, die bis September 2021 andauern sollen. Auch exklusive Skins dürfen in diesem Zuge nicht fehlen. In der Early Access Phase habt ihr die Möglichkeit, die Iron Man Solaris Armor, Black Widows Saboteur Outfit, Thors Royal Aesirian Outfit, Ms. Marvels Battle Suit und Hulks Champion Outfit freizuschalten. Das Spiel erscheint am 4. September 2020, für PlayStation 4, Xbox One und PC. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sind natürlich auch geplant. Was sagt ihr zu den Boni und den Exklusivrechten an Spider-Man? Den Trailer habe ich euch hier unter dem Beitrag verlinkt.

