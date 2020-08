Ghostwire: Tokyo – Man kann den Hund streicheln

Im nächsten Jahr soll Ghostwire: Tokyo, das neue Projekt von The Evil Within-Entwickler Tango Gameworks, so richtig durchstarten. Dazu ist dem japanischen Entwicklerstudio keine Promoaktion zu schade. Ein besonders lustiges und charmantes Ankündigungsvideo wurde nun veröffentlicht und verspricht ein in vielen Spielen beliebtes Feature.

Ghostwire: Tokyo – Ein Muss für Hundefreunde

Es ist zwar größtenteils ein Meme, viele Zocker legen die Qualität eines Spiels aber tatsächlich auch an der Frage fest: Kann man die Hunde streicheln? Assassin’s Creed 3, Red Dead Redemption 2 und The Last of Us 1 und Part II sind nur einige Beispiele von Titeln, in denen dies möglich ist. Nun wird auch Tango Gameworks neues Projekt dazugehören.

Der überaus sympathische Trailer beginnt mit Shinji Ikami, dem Executive Producer von Tango Gameworks. Er berichtet davon, dass es sich für ihn in letzter Zeit echt schwer vorkommt, in der Spieleindustrie zu arbeiten, bis ihm bewusst wurde, dass er bereits seit 30 Jahren dort tätig ist.

Er bedankt sich, dass der veröffentlichte Gameplaytrailer so viele positive Stimmen bekommen hat und verspricht, dass man hart daran arbeitet, das Spiel so cool und einzigartig wie möglich zu gestalten. Anschließend folgt die unglaubliche (mit einem extremen Augenzwinkern verkündete) Ankündigung: Man wird im Spiel einen Shiba Inu antreffen und ihn streicheln können. Einen Wortwitz konnte man sich auch nicht verkneifen: Das gezeigte Material ist derzeit “Work in Pawgress”.

Quelle: Sony