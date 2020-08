Vader Immortal: A Star Wars VR Series – PS VR-Releasetermin bekannt

Mit Vader Immortal: A Star Wars VR Series steht Liebhabern der virtuellen Realität seit November des letzten Jahres eine spannende Reise durch das populäre Sci-Fi-Universum für die Oculus Peripherie zur Verfügung. Nun sollen in Kürze ebenfalls PlayStation VR-Besitzer in den Genuss des Abenteuers kommen dürfen.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series kommt für PlayStation VR

Im Rahmen der gestrigen State of Play sprach Sony über zahlreiche, noch kommenden Titel für PlayStation 4 sowie das hauseigene VR-Headset PlayStation VR. Letzteres bakam nciht nur eine Ankündigung zu einem VR-Mode für HITMAN 3 spendiert, auch Star Wars-Fans kamen gestern auf ihre Kosten. So kündigte der japanische Konzern in Zusammenarbeit mit Entwickler ILMxLAB an, wann die im letzten Jahr veröffentlichte Star Wars VR Series auch auf PlayStation VR Einzug halten soll. Bereits vor einiger Zeit gab man bekannt, dass eine Portierung für das VR-Headset aus dem Hause Sony veröffentlicht werden soll, nun folgte endlich auch das offizielle Releasedatum.

VR-Besitzer dürfen sich demnach ab dem 25. August in die dunkle Festung Darth Vaders begeben, die Kunst im Umgang mit dem Lichtschwert üben und die Kontrolle über die Macht erlangen. Der VR-Titel ist ein dreiteiliges Episoden-Abenteuer, welches exklusiv für die Virtual-Reality-Efahrung konzipiert wurde.

Quelle: PlayStation