Control – 2. Erweiterung angekündigt

Im Rahmen der gestrigen State of Play kam Sony ebenfalls auf das Action-Adventure Control zu sprechen. So kündigte man kurzerhand einen neuen Zusatzinhalt für das bizarre Abenteuer rund um Heldin Jesse an und versah diesen kurzerhand mit einem konkreten Releasetermin.

Zweites Addon ‘AWE’ für Control kommt Ende August

Mit der Erweiterung ‘AWE’, konkreter als Altered-World-Event bekannt, verschlägt es Protagonistin Jesse in eine neue bizarre Abteilung des Ältesten Hauses, in welchem früher die namensgebenden Weltereignisse unter die Lupe genommen wurden. Nach einem schrecklichen Vorfall schloss man den Untersuchungssektor und mit ihm eine geheimnisvolle Macht, die dort seit jeher ihr Unwesen treibt. Um den Machenschaften der Identität auf die Spur zu gehen, öffnet ihr in der Rolle von Jesse abermals die verschlossenen Tore. Fans der Spieleschmiede Remedy dürfen sich in diesem Zusammenhang auch auf ein Wiedersehen mit der aus Alan Wake-bekannten Kleinstadt Bright Falls freuen.

Zusätzlich zu den neuen storygetriebenen Quests erwarten euch in der zweiten und gleichzeitig finalen Erweiterung ebenfalls weitere, einzigartige Fähigkeiten für Jesse. Außerdem dürft ihr auf eine gänzlich neue Form eurer Waffe zurückgreifen. Diese trägt den Namen Surge und ähnelt einem Granatenwerfer. Die Geschosse heften sich hierbei an eure Kontrahenten und können über eine Fernsteuerung individuell gezündet werden.

AWE soll noch in diesem Monat, passend zum einjährigen Jubiläum des Actiontitels am 27. August, für PlayStation 4, Xbox One sowie PC erscheinen. Ein Release für PlayStation 5 als auch Xbox Series X ist ebenfalls bereits angekündigt worden.

