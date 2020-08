Project xCloud – Startschuss im September?

Es ist so weit! Project xCloud, der Streaming-Dienst von Microsoft, soll am 15. September 2020 seine Pforten öffnen.

Project xCloud wird ausgerollt

Nach all den Test- und Beta-Phasen ist es in über einem Monat endlich so weit: Der lang erwartete Cloud-Gaming-Dienst von Microsoft geht offiziell an den Start. Zumindest wenn ihr über ein Android-Gerät verfügt und in einem der 22 ausgewählten Länder wohnt, die Microsoft für den Start vorgesehen hat. Doch warum sind wir so gespannt auf den Streaming-Dienst?

Nun, falls ihr es noch nicht gewusst habt: xCloud ist vollkommen gratis in euerem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement enthalten. Das heißt für knapp 14€ im Monat erhaltet ihr nahezu grenzenlosen Zugang zu über 100 Spielen aus der Cloud. Darunter namenhafte Titel wie Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Forza Horizon 4, State of Decay 2, Sea of Thieves, The Outer Worlds und Yakuza Kiwami 2. All das könnt ihr schon bald auf eurem Handy spielen! Hinzu kommt, dass auch alle kommenden Veröffentlichung aus dem Hause Microsoft direkt über xCloud spielbar sein werden:

Bei Cloud Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate hast Du über Dein Mobilgerät Zugriff auf Dein gesamtes Xbox-Spielerprofil, darunter Freundeslisten, Achievements, Controller-Einstellungen sowie Speicherstände Deiner Spiele. Erforsche das nächste spannende Kapitel der Gears 5-Kampagne, während Du im Zug sitzt oder bestreite einen Destiny 2-Raid – auch wenn Dein Mitbewohner gerade den Fernseher blockiert. Darüber hinaus ermöglicht Cloud Gaming neue Couch-Koop-Szenarien auch bei Online-Titeln.

Limitierte Nationalität

Leider wird xCloud zunächst nur in wenigen Ländern verfügbar sein. Für den Launch am 15. September 2020 nannte Microsoft die folgenden Nationen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Kanada, Tschechien, Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Niederlanden, Italien, Norwegen, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Südkorea, Schweden, Großbritannien und die USA.

Quelle: winfuture.de