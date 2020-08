Darkstalkers – Capcom erneuert Markenschutzeintrag

Erwartet uns vielleicht im ferner Zukunft ein neues Spiel zu Darkstalkers? Den Markenschutzeintrag hat Publisher Capcom nun zumindest erneuern lassen.

Marke Darkstalkers gesichert

Wie die Kollegen von Gematsu herausgefunden haben, hat Capcom einige seiner Markenrechte erneuern lassen. So wurde unter anderem der Eintrag zu Darkstalkers beim japanischen Patent- und Marken-Amt aktualisiert. Das alleine muss natürlich noch kein Garant für die Entstehung eines neuen Serienteils sein, dennoch zeigt es deutlich, dass Capcom auch weiterhin an der Sicherung der Marke interessiert ist. Zuletzt hatte man im Rahmen der Geschäftsberichte wiederholt betont, dass man sich zukünftig auf alte Marken rückbesinnnen wolle und die Veröffentlichung von Neuauflagen eine wichtige Säule darstellen werde. Ein neuer Ableger oder gar ein Remake der Reihe scheinen in diesem Kontext weit weniger abwegig.

Darkstalkers: The Night Warriors war der erste Teil der populären Spieleserie und erschien bereits 1994 für Arcade-Automaten. Es folgten zahlreiche Nachfolger und Umsetzungen für PlayStation, Xbox und Dreamcast. Der beinharte 2D-Prügler entführt Spieler in die düstere Welt der Vampire und lässt dort verschiedenste Monster gegeneinander antreten.

Neben Darkstalkers hat das japanische Unternehmen zudem die Rechte für die Begriffe “Capcom Cup,” “Capcom Fighters,” “Capcom Pro Tour,” “Street Fighter League” (2) und “World Warriors Challenge” sichern lassen.

Quelle: Gematsu