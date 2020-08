Beyond Good and Evil – Netflix-Film ist in Arbeit

Während Fans von Beyond Good and Evil immer noch auf Informationen zur heiß ersehnten Fortsetzung warten, meldet sich statt Ubisoft nun Netflix. Denn anscheinend ist ein hauseigener Film zum Spiel geplant.

Beyond Good and Evil-Film erzählt die Story des Spiels

Bei der Spielefortsetzung wird es sich um ein Prequel handeln, der Netflix-Film wird hingegen die Story des ersten Teils von 2003 erzählen. Sie handelt vom Minenplaneten Hyllis, der unter ständigen Angriffen von Aliens leidet und vom Militär besetzt ist. Zwar sollen sie das Volk vor den Aliens schützen, doch es ist nicht alles wie es scheint. Die Journalistin Jade wird in die ganze Geschichte hineingezogen, als sie eines Tages in eine Rebellenorganisation rekrutiert wird.

Kopf der Netflix-Adaption ist Ron Letterman, der bereits mit “Pokémon Meisterdetektiv Pikachu” Erfahrung in Filmen basierend auf Videospielen gesammelt hat. Außerdem zeigt sich seine Expertise im Sci-Fi-Genre mit Filmen wie Monsters VS. Aliens, an dem er ebenfalls mitwirkte. Sein neues Projekt wird nun eine Mischung aus Live-Action und animierten Szenen.

Wie viel man vom Spiel wiedererkennen wird ist unklar, die Produktion befindet sich noch in einer sehr frühen Phase. Derzeit werden noch Autoren gesucht, welche die Inhalte des Spiels gut für einen Film umsetzen sollen.

☠️☠️☠️ Some good news for Beyond Good & Evil fans ☠️☠️☠️ A Netflix feature film adaptation of @Ubisoft's epic space pirate adventure is in development! pic.twitter.com/H5uMIXhir6 — NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020

