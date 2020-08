Battletoads – Titel erscheint Mitte August

Wer Battletoads hört, denkt wohl an den alten Titel der 1991, auf dem NES erschienen ist. Nun wurde für die Neuauflage der Release bekanntgegeben.

Battletoads kommen im August!

Das genaue Datum wird der 20. August sein und erscheint exklusiv für Xbox, dem Game Pass und PC via Steam. Bald könnt ihr wieder mit Rash, Zitze und Pimple die Welt retten auch wenn das nicht so einfach wird. Das Original war schon damals für seinen Schwierigkeitsgrad bekannt, ob das weiterhin so sein wird, erfahren wir erst nach Release. Der Grafikstil ist sehr comicartig und ist bestimmt etwas gewöhnungsbedürftig, zumal die Übersicht darunter leiden könnte.

Das Spiel greift dabei sehr tief in die Genre-Kiste und ist nicht nur ein klassisches Beat ’em Up. Der Trailer zeigt dabei die gefürchteten Motorrad-Level, die schon damals Menschen zum verzweifeln brachten, aber auch neues wie Bullet-hell-level à la Gradius und Space Invaders. Ob der Witz und das Genre noch heute funktioniert, erfahrt ihr dann am 20. August. Um euch schon etwas einzustimmen, findet ihr unten den “Official Release Date Trailer”, der euch einen ersten Eindruck vermittelt. Noch mehr News aus der Welt des Gaming, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Xbox via Youtube