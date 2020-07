The PlayStation Revolution – Offizielle Dokumentation für September bestätigt

The PlayStation Revolution bietet einen Blick hinter die Kulissen des japanischen Spieleherstellers.

Der Dokumentarfilm The PlayStation Revolution hat einen finalen Erscheinungstermin spendiert bekommen und soll schon im September diesen Jahres über eure Bildschirme flimmern.

Entstanden ist die Doku bei From Bedrooms to Billions in Zusammenarbeit mit Co-Director Anthony Caulfield, die die komplette Produktion über Kickstarter finanzieren konnten. Inhaltlich wird der Film die Entstehung von Sonys Heimkonsolen beleuchten und dabei große Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, die der Marke PlayStation zu dem verhalfen, was wir heute kennen. Dazu gehört unter anderem PlayStation Architekt Mark Cerny. Darüber hinaus sind Branchengrößen wie Hideo Kojima, Shinji Mikami, Jim Ryan, Phil Harrison, Kazunori Yamauchi oder David Jaffe im Film vertreten.

Wir haben Kickstarter genutzt, um unsere vorherigen Filme zu finanzieren, und noch einmal für diesen Film, in der Hoffnung, einen herausragenden und unvergesslichen Film zu produzieren, der nicht nur die Sony PlayStation-Konsole und die folgenden Ereignisse feiert, sondern sich eingehend mit dem Warum und Wie und warum es eine Revolution für die Videospielbranche war, befasst.

The PlayStation Revolution erscheint am 07. September 2020. Einen kleinen Vorgeschmack, auf das was euch im Film erwartet, gewährt euch bereits nachfolgender Trailer:

Quelle: From Bedrooms to Billions