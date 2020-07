Epic Games Store – Diese drei Titel sind derzeit kostenlos

Im Epic Games Store werden jede Woche aufs Neue kostenlose Spiele an PC-Spieler verteilt. In der laufenden Woche können sich Nutzer über gleich drei interessante Titel freuen, die ihnen noch bis zum nächsten Donnerstag kostenfrei zum Download bereit stehen.

Was gibt es die nächsten 7 Tage kostenlos im Epic Games Store?

Ab sofort könnt ihr euch so unter anderem den Rougelike-Action-Plattformer 20XX ohne zusätzliche Kosten sichern. Der Koop-Action-Titel erschien ursprünglich bereits 2014 zu einem Preis von 13,99 EUR. Spielerisch springt und schießt ihr euch einen Weg durch bunte und fordernde Level, um die Menschheit gegen bedrohliche Boss-Gegner zu verteidigen. Weiterhin steht euch mit Superbrothers: Sword & Sworcery ein Action-Adventure zur Verfügung, dass euch in eine schlichte, aber moderne Pixelwelt entführt. Normalerweise schlägt das Indie-Abenteurer mit einem Preis von 6,99 Euro zu Buche. Um das Trio an kostenfreien Spielen in dieser Woche zu komplementieren, könnt ihr euch ebenfalls den Rogue-Like-Hit Barony kostenlos sichern. Barony wird dabei vollkommen aus der Ego-Perspektive gespielt und bietet euch ein forderndes Dungeon-Crawler-Konzept in sympatischer Pixel-Optik. Der Indie-Titel aus dem Hause Turning Wheel LLC steht euch üblicherweise zu einem Preis von 12,49 EUR zur Verfügung.

Alle drei Spiel stehen euch noch bis zum 6. August um 16:59 Uhr zur Verfügung. Danach wird das Trio gegen den Indie-Koop-Titel Wilmot’s Warehouse ausgetauscht. Wie immer habt ihr auch hier 7 Tage Zeit, um euch das Rätselspiel kostenlos zu sichern. Für alle Sparfüchse unter euch: Der laufende Summer Sale im Epic Games Store liefert euch ebenfalls viele, weitere lohnenswerte Rabatt. Epic Games – Summer Sale ist gestartet

Quelle: Epic Games Store