Vampire: The Masquerade – Shadows of New York – Neuer Trailer zur Visual Novel

Das polnische Studio Draw Distance hat einen neuen Trailer zur kommenden Visual Novel Vampire: The Masquerade – Shadows of New York veröffentlicht.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York schließt direkt an Vampire The Masquerade – Coteries of New York an

In Shadows of New York schlüpft ihr in die Rolle von Julia. Sie ist ein Vampir aus dem mysteriösen und mächtigen Lasombra Clan. Ihr untersucht den Tod des Anarch Baron von New York City und habt endlich die Chance euch einen Namen in der Stadt zu machen.

Während Coteries of New York als eine Art Einführung in die Welt, wie sie in der fünften Edition des Tabletop-Rollenspiels dargestellt wurde, diente, soll das neue Game eine persönlichere und einzigartige Geschichte erzählen. Als eigenständige Erweiterung teilt es die New Yorker Umgebung und einen großen Teil der Nebenbesetzung des vorherigen Titels. Dabei bietet es aber eine andere Erfahrung: Statt eines neugeborenen Vampirs, der euer eigener Spieler-Avatar ist und die verschiedenen Vampirclans und generell die Welt der Vampire erst kennenlernt, seid ihr diesmal ein vorgefertigter und eigenständiger Charakter. Daher müsst ihr Corteries of New York vorher auch nicht gespielt haben, um die Geschichte im kommenden Titel verstehen und genießen zu können.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York wird vom polnischen Studio Draw Distance entwickelt und erscheint noch 2020 für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Wer mehr von der Vampir Welt sehen möchte, sollte sich auch mal Bloodlines 2 anschauen.

Quelle: Draw Distance via YouTube