Let’s Sing präsentiert Queen – Entdeckt den Mercury in euch

Schon fast etwas überfällig haben Ravenscourt und Voxler verkündet, dass Let’s Sing präsentiert Queen, im Oktober erscheinen wird. Macht euch schon einmal auf Ohrwürmer gefasst.

Let’s Sing präsentiert Queen war schon lange überfällig!

Ab dem 2. Oktober könnt ihr in die Fußstapfen von Freddie Mercury treten und euch bei Songs wie “We Will Rock You” oder “I Want To Break Free”, die Seele aus dem Leib singen. Ein eigenes Let’s Sing Queen war schon lange nötig und es war nur eine Frage der Zeit, bis es endlich soweit ist. Insgesamt 30 Hits mit originalen Musikvideos, stehen euch dabei zur Verfügung. Selbst wenn ihr nicht im Besitz der Mikrofone seid, habt ihr die Möglichkeit über die Let’s Sing Mikrofon-App, am Spiel teilzunehmen. Sowohl an der PlayStation 4, der Xbox One und der Nintendo Switch, können bis maximal 4 Smartphones “angeschlossen werden”.

Dabei habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen Modi, von Classic bis Let’s Party. Im “Classic”-Modus spielt ihr alleine oder mit Freunden um die Höchstpunktzahl, im Modus “Feat.” spielt ihr mit einem Freund oder an der Seite von Freddy Mercury um Kompabilitätspunkte. Bei “World Contest” tretet ihr gegen andere Spieler auf der ganzen Welt an, “Mix Tape 2.0” entführt euch in die Welt der Medleys, “Let’s Party” mischt die Modi und verlangt Teamwork von euch. Zuletzt wäre da noch die “Jukebox”, bei der ihr euch entspannen und den Tracks lauschen könnt, ohne einen Finger krumm zu machen.

Quelle: Ravenscourt via Pressemeldung