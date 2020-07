Left 4 Dead 2 – Kommt doch noch ein neues Inhaltsupdate?

Der kultigen Zombie-Shooter Left 4 Dead 2 könnte doch noch einmal mit einem frischen Inhaltsupdate bedacht werden – und über ein Jahrzehnt nach Release.

Left 4 Dead 2 mit neuen Spielinhalten?

Die Chancen stehen derzeit offenbar gar nicht schlecht, dass der in die Jahre gekommene Kultshooter Left 4 Dead 2 noch einmal einen neuen Spielmodus spendiert bekommt. Demnach häufen sich derzeit auffällig viele Gerüchte, die von einem neuen Inhaltsupdate für das Zombiespiel sprechen.

Den vermeintlichen Quellen zufolge soll das umfangreiche Update unter anderem die Mini-Kampagne “The Last Stand” zurückbringen, die Fans bereits aus dem Serienerstling bekannt sein dürfte. Hier galt es gemeinsam mit drei Freunden Wellen von Untoten davon abzuhalten, in einen Leuchtturm einzufallen.

Den Kollegen von DualShockers zufolge habe es in letzter Zeit zudem vermehrte Aktivitäten auf den Servern von Left 4 Dead 2 gegeben. Demnach seien Community-Mitglieder auf passwortgeschützte Instanzen gestoßen, die unter anderem Karten enthielten, die es im Hauptspiel gar nicht gäbe.

Der Youtuber Tyler McVicker spricht in diesem Kontext von Testläufen seitens Valves, die mit einem möglichen neuen Update auch gleich das Interesse der Fans an der Spieleserie prüfen möchten. Gerade mit Blick auf einen potenziellen dritten Teilpotenziellen dritten Teil wäre das für den Entwickler von großem Interesse. Das Update selbst soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Wie wahrscheinlich die Spekulationen rund um die neuen Spielinhalte für Left 4 Dead 2 wirklich sind, lässt sich derzeit nur schwer einschätzen.

Quelle: DualShockers