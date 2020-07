Kingdom Hearts 3 – Soundtrack erscheint auf acht CDs

Der offizielle Soundtrack zu Kingdom Hearts 3 erscheint vermeintlich bereits im November 2020 in physischer Form.

Square Enix bringt den offiziellen Soundtrack zum Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 in physischer Form auf den Markt. Dem neusten Bericht von DualShockers zufolge wird die Collection weltweit im kommenden November erscheinen und satte acht CDS umfassen. Befeuert wird der vermeintliche Leak noch durch einen Twitter-Beitrag des Accounts Kingdom Hearts Insider.

So soll der Soundtrack mit rund 90 Songs ausgestattet sein, darunter viele ikonische Melodien der Spielereihe. Abseits der Kreationen von Komponist Hikaru Utada haben es auch diverse Songs aus den Ablegern Re Mind DLC, HD 2.8 Final Chapter Prologue, Unchained X und Union X [Cross] in die Trackliste geschafft.

Neben der physischen Version wird es aller Vorraussicht nach auch eine digitale Variante geben, die zeitgleich mit der CD-Sammlung veröffentlicht wird. Offizieller Releasetermin sei demnach der 11. November 2020.

Bleibt zunächst abzuwarten, was an den Gerüchten und vermeintlichen Insiderinformationen tatsächlich dran ist. Eine schöne Dreingabe für alle Fans und Sammler der kunterbunten Spielereihe ist die Collection aber in jedem Fall.

Kingdom Hearts 3 erschien im Januar 2019 als letzter größerer Eintrag der Reihe für PlayStation 4 sowie Xbox One.

UPDATE: A digital release will be happening worldwide on the same date. More information will be announced in the future. https://t.co/u2NTs9wofg

— Kingdom Hearts Insider 👑💙💙💙 (@khinsider) July 27, 2020