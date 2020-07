Games with Gold – Diese Spiele erwarten euch im August 2020

Unter dem Banner Games with Gold verschenkt Microsoft im monatlichen Rhythmus vier Spiele an alle Abonnenten des Online-Services. So dürfen sich Xbox One- als auch Xbox 360-Besitzer natürlich auch im kommenden August über weiteren Spielenachschub freuen.

Games with Gold mit Override und Portal Knights

Im bevorstehenden Monat steht Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes unter anderem das Action-Rollenspiel Portal Knights zum Download bereit. Vom 1. bis zum 31. August könnt ihr euch das bunte Abenteuer für die Xbox One sichern. Zudem gesellt sich der Current-Gen-Titel Override: Mech City Brawl. Der actionreiche Mech-Titel steht euch vom 16. August bis zum 15. September bei einer aktiven Gold-Mitgliedschaft zum Download bereit.

Zudem gesellen sich zwei Xbox 360-Spiele, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Redmonder Heimkonsole konsumiert werden können. In der ersten Monatshälfte können sich Abonnenten über das 2004 veröffentlichte Racing-Game MX Unleashed freuen. Zudem gesellt sich ab dem 16. August der First-Person-Shooter Red Faction 2.

Games with Gold ist der Online-Service seitens Microsoft, der euch erlaubt auf den Redmonder Heimkonsolen kooperative als auch kompetitive Spielerfahrungen zu erleben sowie in den Genuss zahlreicher attraktiver Rabatte zu gelangen. Derzeit schlägt der Service mit einem Preis von 6,99 EUR für eine monatliche Nutzung zu Buche. Wer sich entscheidet den Dienst direkt für 3 Monate zu erwerben wird lediglich mit 19.99 EUR zur Kasse gebeten.

