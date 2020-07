Podcast: Lohnt sich der Kauf der Xbox Series X und PlayStation 5 am Release? | Folge 15

Microsoft hat am vergangenen Donnerstag erneut Einblicke in die nächste Xbox-Generation gewährt. Wir sprechen darüber, was wir von der Xbox Series X und der PlayStation 5 erwarten und welche Fehler Microsoft und Sony unserer Ansicht nach aktuell begehen. Darüberhinaus stellen wir uns die Frage: Lohnt sich der Kauf der Xbox Series X und PlayStation 5 am Release?

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Redaktion der Sendung: Lukas, Christian

Podcast über das Xbox Games Showcase 2020 und die Ankündigungen | Folge 15

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.