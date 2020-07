Stalker 2 – Projekt nach ewiger Wartezeit endlich angekündigt

Die Stalker-Reihe hat bereits einige Ableger, dennoch gibt es bisher kein offizielles Stalker 2. Nach dem ersten Teil folgten unnumerierte Teile, der richtige zweite Teil ließ jedoch auf sich warten. Nachdem er angekündigt wurde, lag er lange Zeit auf Eis und wurde nun endlich für das kommende Jahr für die Xbox Series X angekündigt.

Ankündigung von Stalker 2 nach 8 Jahren Ruhepause

Der zweite Teil war bereits im August 2010 angekündigt worden und für das Jahr 2012 angesetzt, wurde aber im April 2012 gecancelled. Arbeiten am Projekt wurden jedoch fortgesetzt und so sickerte 2018 durch, dass das Spiel doch erscheinen könnte. Nun wurde ein erster Trailer während des Xbox Showcase gezeigt und das Spiel für 2021 terminiert. Die verlinkte Seite für mehr Informationen zum Spiel existiert allerdings nicht, was die Fangemeinde wieder zweifeln lässt. Wenn das Spiel letztendlich erscheint, wird es für PC und die Xbox Series X herauskommen.

Quelle: Xbox