Hello Neighbor 2 – Nachfolger zu beliebtem Horror-Indiehit angekündigt

Hello Neighbor war ein extrem beliebtes kleines Indiespiel, welches den Horror auf etwas andere Art erzeugte. Ihr musstet das Haus eures Nachbarn erkunden, ohne von diesem erwischt zu werden und kamt dabei allerlei skurrilen Geschehnissen auf die Schliche. Nun wurde Hello Neighbor 2 angekündigt und der Nachfolger setzt genau da an, wo der Vorgänger aufhörte.

Die KI lernt in Hello Neighbor 2 stetig dazu

Das Haus des Nachbarn ist in Teil 2 zwar immer noch ein Schauplatz, jedoch öffnet sich die Welt ein wenig und ihr könnt das ganze Städtchen Raven Brooks erkunden. Dabei werdet ihr von einem seltsamen Wesen verfolgt, dessen KI angeblich ständig dazulernen soll. Habt ihr also einmal eine Flucht erfolgreich gemeistert, ist dem Wesen beim nächsten Aufeinandertreffen nicht mehr mit den selben Mitteln beizukommen. Teil 2 erscheint irgendwann im nächsten Jahr für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X.

Quelle: tinyBuildGames