Ubisoft – Zweite Ausgabe Ubisoft Forward im September

Nach der vergangenen Ausgabe des Ubisoft Forward Events in diesem Monat hat der französische Publisher nun die nächste Ausgabe offiziell angekündigt. Laut dem Finanzchef Frédérick Duguet soll die zweite Ubisoft Forward Episode im September stattfinden. Ein konkreter Termin wurde dabei zwar nicht genannt, doch solle es noch einiges zu zeigen geben.

Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters

Zwei Games, die viele Fans bereits in der ersten Ausgabe von Ubisoft Forward erwartet hatten, waren Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters. Es könnte also durchaus sein, dass wir die beiden Spiele im September genauer vorgestellt bekommen. Auf die genannten Spiele angesprochen, erklärte Duguet, dass die Entwicklung gut vorangehe und sie sich bereits in der Polierphase befänden. Der Release sei weiterhin für dieses Finanzjahr angesetzt und sollte somit noch vor dem März 2021 liegen. Gleichzeitig äußerte sich Ubisoft Chef, Yves Guillemot, übrigens zu den geplanten Preisen der Next-Gen-Games, was ihr hier nachlesen könnt.

Gods & Monsters - [Nintendo Switch] Retten Sie die Götter: Die Götter sind dem tödlichsten Geschöpf der griechischen Mythologie zum Opfer gefallen: Typhon

Begeben Sie sich auf eine epische Reise, um den Göttern dabei zu helfen, ihre Kräfte zurückzugewinnen

Verfügen Sie über die Kräfte der Götter: Die Götter des Olymps haben Ihnen besondere Fähigkeiten verliehen. Nutzten Sie sie zur Erkundung und zum Kampf am Boden und in der Luft

Stellen sie sich den bestien der Griechischen Mythologie: Stellen Sie Ihre Kampfkunst gegen legendäre Bestien wie die Gorgonen, Zyklopen und die Hydra auf die Probe

Erleben sie eine Malerische Welt: Entdecken Sie auf dieser Heldenreise eine atemberaubende offene Spielwelt voller Überraschungen

Quelle: twinfinite