Star Wars: Squadrons – Keine eigene Version für Xbox Series X und PS5 geplant

Groß war die Überraschung, als EA ein Star Wars mit Fokus auf Weltraum-Kämpfe ankündigte. Ebenfalls ist nun die Überraschung groß, da der Publisher nun verkündet hat, dass es keine Version für die Playstation 5 und die Xbox Series X geben wird.

Star Wars: Squadrons ist nur abwärtskompatibel

Während Electronic Arts für Spiele wie Fifa 21 und Madden 21, neben den Versionen für Playstation 4 und Xbox One, eine optimierte Variante für die Next-Gen-Konsolen bereits bestätigte, fällt die Entscheidung beim kommenden Star Wars Spiel aber gänzlich anders aus. Der Weltraum-Shooter erhält nämlich keine angepasste Fassung für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X. Game Director Ian Frazer betonte aber, dass das Spiel schließlich abwärtskompatibel sei und man das Spiel somit dennoch auf der Next Gen spielen könnte. Damit sind grafische Verbesserungen auf den neuen Systemen ausgeschlossen. Das Spiel erscheint am 2. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Zudem wird es kein Vollpreistitel und auch Mikrotransaktionen sollen laut EA dem Game fernbleiben.

Quelle: Multiplayer.it