Mafia: Definitive Edition – Entwicklerstudio arbeitet an neuer IP

Nur noch zwei Monate dauert es, bis die Definitive Edition vom allerersten Mafia erscheint. Die Entwickler, Hangar 13, haben sich bislang ausschließlich um die Mafia-Reihe gekümmert. Nach dem Release des Remakes könnten sie aber nun an einer ganz neuen IP arbeiten.

Nach Mafia: Definitive Edition wird an einer neuen Marke gearbeitet

Game Director Haden Blackman äußerte sich zu der Zukunft des Studios. Nach dem Remake, welches in zweiten Monaten erscheinen wird, wolle man sich einer ganz neuen Marke widmen. Dies verriet er in einem Interview mit Gamespot. Sogar nach den Arbeiten des Mafia-3-DLC’s sollen sogar schon die ersten Arbeiten begonnen haben. Zeitgleich habe man sich Gedanken gemacht, ob man mit einem vierten Teil weiter machen soll, man entschied sich schließlich für eine Neuauflage des ersten Teils der beliebten Mafiosi-Reihe. Da man mehrere Studios besitzt und auch erst 2018 im Vereinigten Königreich einen neuen Standort etablierte, konnte man schon mit dem neuen, unbekannten Projekt beginnen. Ersten Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um Project Rhapsody, einem eingestellten Spionagespiel, welches in Berlin stattfinden sollte. Die vermeintliche Map wurde in den Spieldaten von Mafia 3 gefunden. Sobald es hier neue Infos gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Mafia: Definitive Edition - [PlayStation 4] Lost Heaven, 1930. In einer schicksalhaften Nacht gerät der hart arbeitende Taxifahrer Tommy Angelo in Kontakt mit der italienischen Mafia und erhält einen Blick in eine Welt, die unmöglich zu ignorierende Belohnungen verspricht. Ein geliebter Klassiker, originalgetreu neu erschaffen und erweitert.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: Gamespot