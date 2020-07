Shin Megami Tensei III Nocturne – Remaster angekündigt

Lange ist es ruhig um die Hauptreihe von Atlus RPG geworden. Noch bevor wir den fünften Teil bekommen, werden Fans noch das Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster erhalten.

Shin Megami Tensei III Nocturne kehrt zurück

In 2003 erschien der dritte Teil SMT Reihe mit dem Titel Lucifers Call für die Playstation 2. Der Titel war typisch für die Reihe düster und ihr konntet jede Menge Dämonen rekrutieren.

Sogar Dante aus Devil May Cry ließ es sich nich nehmen, auch einen Auftritt in dem Titel hinzulegen. Leider gab es seither nicht viel Neues in der Reihe. Doch das änderte sich als Atlus den fünften Teil für die Nintendo Switch ankündigte.

Aber auch dieser Titel hüllte sich seither in Schweigen. Doch während der heutigen Direct Mini Präsentation wurde ein HD Remaster von Lucifers Call angekündigt. Dieses soll im Frühjahr 2021 erscheinen, also noch bevor der SMT V erscheint.

Die Exklusivität der SMT Reihe wird für das Remaster übrigens nicht gelten und das Remaster wird daher auch für Playstation 4 erscheinen.

Quelle: Nintendo