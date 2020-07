Cadence of Hyrule – Season Pass und Handelsversion vorgestellt

Bei der heutigen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, wurde für das Rhythmusspiel Cadence of Hyrule, ein Season Pass und eine Handelsversion vorgestellt, die im Oktober erscheinen wird.

Drei DLC-Pakete auf dem Weg!

Cadence of Hyrule ist eigentlich ein Spin-off von Crypt of the NecroDancer, welches sich durch das Rhythmus-Feature einen Namen gemacht hat. Nun erscheinen drei DLC-Pakete, die das Spiel nochmal erweitern sollen. Das erste Paket erschien bereits heute und enthält die fünf spielbaren Charakte Impa, Aria, Schatten-Link, Schatten-Zelda und Frederick. Der zweite DLC, mit dem Namen Melodie Paket, wird später erscheinen und bietet 39 neue Songs und Remix-Versionen, die ihr jederzeit ändern könnt. Der dritte DLC wird der umfangreichste der drei sein, denn dieser bietet eine neue Karte, sowie eine eigene Handlung. Im DLC “Symphonie der Maske”, spielt ihr das Horror Kid aus Major’s Mask und erlebt euer eigenes Abenteuer. Die Fähigkeiten des Horro Kid, verändern sich mit der jeweiligen Maske die er trägt. Alle DLCs werden auch in einem Season Pass erhältlich sein. Als Überraschung gibt es zum Schluss noch eine Handelsversion, die am 23. Oktober 2020 im Laden erscheinen wird.

