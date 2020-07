QuakeCon 2020 – Alle Details zur diesjährigen Messe

Auch die 25. QuakeCon fiel den Corona-Maßnahmen zum Opfer und findet nicht wie geplant an einem zentralen Ort statt. In diesem Jahr findet das traditionsreiche Event wegen COVID-19 vom 7. bis 9. August 2020 als QuakeCon at Home statt. Die drei Tage sind prall gefüllt mit Livestreams aus aller Welt, Turnieren, Charity-Spendensammelaktionen und vielem mehr. Auch die obligatorische BYOC-LAN-Party wird virtuell und nutzt Twitch-Teams, um Fans auf neue Weise beim Spielen zusammenzubringen.

QuakeCon 2020 wird digital und at Home – Alle Details

Das sind die Highlights der diesjährigen QuakeCon:

Weltweiter Super-Stream – Bei der QuakeCon at Home wird es ein Wochenende lang Streaming-Inhalte aus aller Welt geben. Der Startschuss fällt am 7. August um 18:00 Uhr MESZ mit dem QuakeCon Digital Welcome von Bethesda. Der Eventplan umfasst ein Rund-um-die-Uhr-Programm mit besonderen Influencer-Streams, einigen Überraschungen und unseren Bethesda-Community-Teams aus aller Welt – sie alle streamen von Zuhause aus und zur Unterstützung wohltätiger Zwecke. In den kommenden Wochen werden wir mehr Infos und einen umfassenden Streaming-Zeitplan veröffentlichen.

– Auf der BYOC-LAN-Party mit Freunden zu spielen und die Spiele der anderen mitzuverfolgen, steht im Zentrum jeder QuakeCon – und in diesem Jahr findet sich die weltweite QuakeCon-Community zum ersten Mal über das offizielle QuakeCon at Home-Twitch-Team zusammen. Das Team wird die QuakeCon feiern, Spiele zocken und streamen, und beim Spendensammeln für die von der QuakeCon unterstützten Charity-Organisationen helfen. Einige der Spieler werden wir auf der QuakeCon-Twitch-Team-Seite präsentieren. E-Sport-Turnier – Ohne Frag-reiches Turnier ist eine QuakeCon keine QuakeCon, und deshalb wird in diesem Jahr auch dieser Teil des Events virtuell. Die Quake Pro League Season 2019-2020 wird am Sonntag, den 9. August um 23:00 Uhr MESZ mit dem Finale unserer Quake World Championship abgeschlossen. Die besten 24 Spieler der Welt kämpfen von Zuhause aus um ihren Anteil am Preisgeld in Höhe von 150.000 $ und um den Champion-Titel. Quake-Fans können über den weltweiten Super-Stream live dabei sein – mehr Details folgen.

Quelle: Bethesda via Pressemeldung