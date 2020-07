Prince of Persia: The Dagger of Time – VR-Escape Room mit der Prince of Persia Marke kommt nach Deutschland

Seit Jahren warten Prince of Persia-Fans auf ein neues Spiel der Serie, doch obwohl es immer wieder Gerüchte gibt, wurde auch beim vergangenen Ubisoft-Stream nichts zu einem neuen Teil gezeigt. Stattdessen kündigt Ubisoft mit Prince of Persia: The Dagger of Time ein Virtual Reality-Erlebnis an, welches auch in Deutschland veranstaltet wird.

Löst mit bis zu vier Spielern Rätsel in Prince of Persia: The Dagger of Time

Es ist nicht Ubisofts erster Ausflug in den Bereich VR Escape Room, auch die Assassins Creed-Marke hat bereits ein solches Erlebbnis spendiert bekommen. Im Prince of Persia-Teil erkundet ihr mit bis zu vier Spielern im Auftrag von Kaileena, der Herrscherin der Zeit, die Festung der Zeit, um einen bösen Magier aufzuhalten. Zeitlich spielt es während der Sands of Time-Trilogie und wie der Name verrät kommt auch der Dolch der Zeit wieder zum Einsatz. Mit diesem könnt ihr die Zeit manipulieren, um so diverse Rätsel zu lösen. Der VR Escape Room kommt auch nach Deutschland, genaue Standorte kann man auf der offiziellen Website nachlesen.

