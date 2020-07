PlayStation 5 – Sony “wird es uns wissen lassen” wann man ihre neueste Konsole vorbestellen kann

Sony gab offiziell bekannt, dass man die PlayStation 5 nicht überraschend von heute auf morgen vorbestellen werden kann. Damit zieht der Tech-Gigant den Gerüchte-Zahn vom Anfang dieser Woche. Denn ursprünglich kursierten Informationen im Netz, die auf einen Beginn der Vorbestellungen im Verlauf der Woche hindeuteten. Aber wenn es keine Überraschung sein soll, wann können wir endlich damit rechnen? Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

In einem Interview mit IGN auf dem Summer Games Fest, äußerte sich Eric Lempel, der Kopf des weltweiten Sony Marketings, zu den Gerüchten eines überraschenden Vorbestellungs-Start der PlayStation 5. Laut ihm würde der Konzern keine Veröffentlichung aus dem Nichts anstreben, sondern diese angemessen ankündigen. Zu der Frage, wann das allerdings endlich der Fall sein wird, äußerte er sich nicht. Die nervenzährende Wartezeit scheint also so schnell noch nicht vorbei zu sein:

I think it’s safe to say we’ll let you know when preorder will happen. It’s not going to happen with a minute’s notice. We’re going to at some point let you know when you can preorder PlayStation 5. So, please, don’t feel like you have to go run out and line up anywhere until you receive official notice on how that will work.