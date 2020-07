Metacritic – Bewertungsseite geht gegen Review-Bombing vor

Metacritic ist für viele Zocker die Anlaufstelle, wenn man sich vor dem Kauf über ein Spiel informieren will. Negative Bewertungen schrecken natürlich ab und dies ist bei absichtlich verfassten negativen User-Bewertungen besonders kritisch. Zuletzt wurde das bei The Last of Us Part 2 deutlich, als nach dem Leak der Spielstory viele wütende Fans kurz nach Release eine negative Review verfassten, ohne das Spiel überhaupt ausreichend gespielt haben zu können. Deswegen wird nun das Bewertungssystem für Nutzer geändert.

Metacritic-User müssen warten

Wer auf der Plattform eine Review verfassen möchte, der bekommt nun eine Meldung. In dieser steht, dass man bitte mehr Zeit mit dem Spiel verbringen und ihn auch wirklich spielen soll. User-Reviews werden erst 36 Stunden nach Release eines Spiels freigeschaltet. Wann Reviews möglich sind wird auch jederzeit angezeigt. In einem Statement heißt es:

“Wir haben vor kurzem die 36-stündige Wartezeit für alle Benutzerbewertungen in unserem Spielebereich eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Spieler Zeit haben, diese Spiele zu spielen, bevor sie ihre Bewertungen schreiben. Diese neue Wartezeit für User-Bewertungen wurde im gesamten Spielebereich von Metacritic eingeführt und basiert auf datengestützter Forschung und auf dem Input von Kritikern und Branchenexperten.”

Ob diese Lösung perfekt ist, wird sich zeigen. Verschobene Reviews könnten bei all denjenigen übel aufstoßen, die am Tag eines Releases nach Informationen suchen und aufgrund der Review-Sperre keine finden.

Quelle: engadget