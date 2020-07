F-Zero – Gerücht über einen neuen Teil für die Switch

Der letzte Teil der F-Zero-Reihe ist schon über 15 Jahre her und das, obwohl dieses futuristische Rennspiel sich immer großer Beliebtheit erfreute. Jetzt könnte die Serie wiederbelebt werden: Fans haben ein privates Twitter-Konto mit dem Handle FzeroJP entdeckt und es ist tatsächlich mit einem offiziellen Nintendo-E-Mail-Account verknüpft. Die F-Zero-Reihe feiert dieses Jahr sogar ihr 30. Jubiläum – ein perfekter Anlass, um die Marke wieder aufleben zu lassen.

Neues Nintendo Direct?

Aktuell fokussieren sich die Nintedo Directs immer wieder auf einzelne Spiele, so wie das vor Kurzem mit Pokémon UNITE der Fall war. Könnte es also sein, dass es demnächst ein neues Direct mit F-Zero für die Nintendo Switch geben wird? Ein weiteres Indiz dafür sind neue SKUs in der GameStop Datenbank, die meist vor einem Nintendo Direct aktualisiert werden. Natürlich sind das bisher nur Gerüchte, doch eine F-Zero Ankündigung für die Nintendo Switch zum 30. Jubiläum der Reihe wäre eine schöne Überraschung.

Quelle: VGC