The Elder Scrolls Online – So bekommt ihr einen Mini-Drachen geschenkt

Um sich bei der The Elder Scrolls Online-Spielerschaft für ihre Treue zu bedanken hat Entwicklerteam ZeniMax sich diesmal etwas ganz besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt es eine große Box mit fettem Loot kostenlos für jeden der es sich zeitnah sichert. Wie ihr daran kommt und was es darin alles für euch gibt, erfahrt ihr hier bei uns im Beitrag. Unter anderem gibt es nämlich einen kleinen Drachen für euch als Pet. Ja, ihr habt richtig gehört: Ein Baby-Drache kann bei euch einziehen! Moment – in Tamriel gibt es doch gar keine Baby-Drachen, oder etwa doch?

Ein Baby-Drache in The Elder Scrolls Online?!

Wer das Franchise kennt weiß: Es gibt keine kleinen, süßen Baby-Drachen in Tamriel. Niemand weiß, wie sie sich fortpflanzen oder hat je einen jungen Drachen gesehen. Die Erklärung hierfür ist so einfach wie genial. Denn bei dem Pet handelt es sich nicht um einen wirklichen Drachen, sondern lediglich um einen Kobold, der sich ein cooleres Outfit zugelegt hat. Dabei hat er sich offensichtlich für ein möglichst böse aussehendes Exemplar im Mini-Format entschieden. Süß, ist der Kleine in jedem Fall trotzdem, ob echter Drache oder nicht.

Zusätzlich bekommt ihr in der Treue-Box, die ihr euch für lau im Kronenshop sichern könnt, folgende coole Items:

Keule von Molag Bal (Monturstil für Waffen)

3 Monturmarken

10 Kronen-Reparaturmaterialien

20 Kronen-Seelensteine

3 Goldküsten-Schriftrollen des Lernens (50 % zusätzliche Erfahrung für eine Stunde)

Bis zum 30. Juli 2020 könnt ihr euch den Spaß noch sichern. Also schwingt die Hufe, Krallen und was ihr sonst noch so habt und begebt euch schnellst möglich nach Tamriel!

Angebot Elder Scrolls The V - Skyrim - Alduin (Deluxe Actionfigur) Unisex Actionfigur Standard Actionfigur mit folgenden Eigenschaften:

Bewegliche Actionfigur ║ wird in einer beduckten Fensterbox geliefert ║ Größe: ca. 23 x 19 x 9 cm groß ║ mit einer Flügelspannweite über 38 cm)

Actionfigur ║ ║

Offiziell lizenzierter Fan-Artikel

Ostergeschenk! Einzigartiges Idee für alle, die sich selbst oder Andere beschenken wollen!

Quelle: ZeniMax