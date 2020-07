Project xCloud – Streaming wird Teil des Game Pass

Aktuell befindet sich der Streaming Dienst von Microsoft Project xCloud noch in einer Testphase. Wie der Dienst künftig genutzt werden soll, ist aber schon geklärt.

Ein eingeschränkter Nutzerkreis kann bereits seit einiger Zeit den Game Streaming Dienst von Microsoft nutzen. Damit ist es möglich eigene Titel oder auch Game Pass Spiele auf diversen Bildschirmen zu streamen.

Wie Microsoft selbst jetzt angekündigt hat, weiß man bereits wie man den Dienst künftig Gamern zugänglich machen will. Ab September soll das Streaming Angebot in den Game Pass Ultimate ohne weitere Kosten integriert werden.

Damit können Game Pass Ultimate Nutzer ihre Spiele und die Game Pass Angebote praktisch überall spielen. Der Wert eures Abos wird dadurch also nochmals deutlich ansteigen. Man darf gespannt sein, ob Sony einen ähnlichen Schritt wagt.

