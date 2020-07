King of Seas – Neues Piraten Action RPG angekündigt

Skull & Bones scheint in den Tiefen der See verschollen doch Piraten Fans dürfen sich auf Ersatz freuen. King of Seas soll euch im Herbst Segel setzen lassen.

King of Seas macht euch zum Piraten

Für Hobbypiraten gibt es aktuell nicht viel Neues. Skull & Bones wurde erneut Rebooted und wird sich so schnell nicht blicken lassen. Und Sea of Thieves trifft vielleicht nicht jeden Geschmack, doch ein italienischer Entwickler will das ändern.

Der Entwickler 3DClouds hat heute sein Piraten Action RPG angekündigt, dass im Herbst 2020 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Ihr übernehmt hierbei die Rolle eines Piraten der Rache für seinen Vater nehmen will.

Die Spielwelt ist dabei zufällig generiert und reagiert auf eure Handlungen. So ändern sich Handelsrouten durch eure Raubzüge oder Unwetter zwingen euch alternative Wege zu suchen. NPCs bringen dabei nicht nur die Story voran, sich geben euch auch immer wieder Hinweise für Schätze in der Welt.

Einen ersten Trailer gibt es auch schon und der gibt euch einen ersten Eindruck vom Piratenleben.

