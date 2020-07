Humble Warhammer Bundle 2020 – Mit diversen Action- und Strategiespielen

Mit dem Humble Warhammer Bundle 2020 steht bereits das nächste vollgepackte Spielepaket für einen schmalen Taler zum Kauf bereit.

Dutzende Warhammer-Spiele zum kleinen Preis

Der Humble Store hat unlängst ein weiteres Bundle für den wohltätigen Zweck geschnürt. Das Humble Warhammer Bundle 2020 beinhaltet dabei zahlreiche Action- und Stratgeispiele der populären Reihe für eine überschaubare Summe.

Schon für einen freiwählbaren Betrag ab einem Euro erhaltet ihr Warhammer 40k: Dawn of War, Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40k: Kill Team und Legacy of Dorn: Herald of Oblivion. Ab dem Durschnittspreis warten dann noch Warhammer 40k: Dawn of War 2, Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40k: Sanctus Reach und Warhammer 40k: Deathwatch auf euch.

Zu guter Letzt kommen ab einem Festpreis von 11,50 Euro Warhammer 40k: Space Marine, Warhammer 40k: Dawn of War 3 sowie Blood Bowl 2 obendrauf. Das vollständige Angebot findet ihr hier.

Quelle: Humble Store