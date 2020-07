Watch Dogs: Legion – Season-Pass enthält eine kostenlose Kopie des ersten Teils

Nachdem uns Ubisoft am vergangenen Sonntag beim Ubisoft Forward-Event weitere Eindrücke und Informationen zum kommenden Hacker-Abenteuer Watch Dogs: Legion lieferte, wurde jetzt der Season-Pass beleuchtet. Dieser wird neben einer Story-Erweiterung, 4 zusätzlichen Helden, einer extra Dedsec Mission und einem Dedsec Car Skin noch den 2014 erschienenen ersten Teil beinhalten. Der Season Pass ist übrigens nicht nur separat erwerbbar – enthalten ist der Pass auch in der Gold-, Ultimate- und Collector’s Edition des Spiels.

Wir sind viele

In Watch Dogs: Legion kämpft ihr für die Freiheit Londons, dessen Bevölkerung durch eine Diktatur unterdrückt wird. Die einzigen, die sich dagegen wehren, ist die Hackergruppe namens Dedsec. Bei dem Versuch London zurückzugewinnen seid ihr aber nicht alleine. Das Besondere an Watch Dogs: Legion ist, dass ihr so gut wie jeden Einwohner der Stadt rekrutieren und spielen könnt. Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zudem soll das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen und ein kostenloses Upgrade möglich sein.

Watch Dogs Legion Ultimate Edition - [PlayStation 4] London der Zukunft: Erkunden Sie eine riesige offene Spielwelt und besuchen Sie bekannte Sehenswürdigkeiten in London

Jeder Charakter ist spielbar: Erleben Sie eine bahnbrechende Gameplay-Innovation, in der jeder Charakter den Sie treffen, sich Ihrem Team anschließen kann und über eine eigene Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und besondere Fähigkeiten verfügt

Hacking als Waffe: Verwenden Sie London's technische Infrastruktur, um die Kontrolle über bewaffnete Kampfdrohnen und getarnte Spinnen-Roboter zu erlangen. Mit dem neuen Augmented-Reality-Umhang schalten Sie Ihre Gegner wirkungsvoll aus

Spiele 3 Tage früher: Mit Vorbestellung der Watch Dogs Legion Ultimate Edition erhalten Sie ihr Exemplar des Spiels drei Tage früher (ab dem 3. März 2020)

Ultimate Edition Inhalte: Die Ultimate Edition enthält, zusätzlich zu allen Gold Edition Inhalten, das Ultimate Pack, die Ihnen Zugang auf viele weitere digitale Inhalte wie das Großstadtdschungel-Paket, 4 Wochen VIP-Status und das Londoner-Systemkritiker-Paket verschafft

Quelle: Ubisoft