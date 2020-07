Google Stadia Connect – Diese neuen Spiele wurden für den Streaming-Dienst angekündigt

Vor wenigen Stunden wurde die nächste Google Stadia Connect auf YouTube ausgestrahlt. Google kündigte gleich 16 Spiele für den hauseigenen Cloud-Gaming-Service an. Einige der Titel werden zudem exklusiv auf Stadia erscheinen.

Zu den Neuheiten von Stadia Games and Entertainment zählt das Online-Multiplayer-Spiel Outcasters von Splash Games, Orcs Must Die! 3 von Robot Entertainment. Außerdem kündigten die Entwickler-Studios Harmonix, Uppercut Games und Supermassive Games an, an Spielen für Stadia zu arbeiten. Orcs Must Die! 3 wurde sogar bereits für Pro-Abonnenten kostenlos verfügbar gemacht. Alle anderen können den Titel für 29,99€ kaufen.

Diese Spiele erscheinen neu für Google Stadia

Angebot Orzly Tragetasche kompatibel mit Google Stadia - Aufbewahrungstasche / - Hartschalen Case/Cover/Hülle/Schutzhülle für Lagerung von der Stadia Kontroller & Aufladekabel - in SCHWARZ Die Orzly Tragetasche ist entworfen um ihre neue Google Stadia Reisefreundlicher zu gestalten und das mittragen zu vereinfachen

Genug Raum für das Stadia Kontroller und verfügt ebenfalls eine separate Innentasche für Käbel und anderen kleinen notwendigen accesoires

Perfekte Tragetasche, um ihr Google Stadia sicher aufzubewahren, wenn Sie unterwegs sind oder diese grade nicht nutzen

Harte EVA Außenschale, welches ihr Gerät schützt und ein weiches Innenmaterial, dass ihr Gerät vor Kratzern schützt

BITTE BEACHTEN SIE: Die Stadia Kontroller und anderen accessories auf den bildern wurden nur zu demonstrationzwecken genzutzt und sind nicht in der packung enthalten.

Quelle: Google via Stadia Connect vom 14.07.2020